¿Dónde y a qué hora ver la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

La tensión en La Casa de los Famosos México 3 está al rojo vivo. Esta noche se conocerá al quinto eliminado de la temporada en una gala que promete emociones fuertes, estrategias al descubierto y giros inesperados.

Con solo 11 concursantes dentro de la casa, la presión crece y las alianzas se ponen a prueba. Todo comenzó con la ruleta de la suerte, que movió las piezas del tablero: Facundo y Alexis Ayala empujaron a Abelito y Mar Contreras a la nominación, mientras que Mariana Botas tampoco pudo escapar del riesgo. Sin embargo, la jugada del líder Shiki cambió la historia: salvó a Facundo y lo convirtió en protagonista de nuevas tensiones dentro del reality.

El ambiente se agitó aún más con la cena de nominados, donde los participantes señalaron lo que cambiarían de sus compañeros. Entre reclamos, confesiones y roces, el juego mostró su lado más humano y a la vez más estratégico.

A pesar del estrés, la casa tuvo un respiro: los famosos superaron la prueba semanal del presupuesto y aseguraron provisiones, una pequeña victoria antes de enfrentar la incertidumbre de la eliminación.

Los 11 habitantes que siguen en la competencia:

Facundo, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Mariana Botas, Guana, Elaine Haro y Abelito.

¿Dónde y cuándo ver la gala?

El programa se transmitirá este domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, además de estar disponible en streaming a través de ViX, para que millones de seguidores no se pierdan el desenlace de esta noche clave.

Uno de los once dirá adiós, y la casa volverá a redefinir sus fuerzas internas en un juego donde cada minuto cuenta y nada está escrito.

