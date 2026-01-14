Eliminación del subsidio al IEPS impactará a comercios en Los Cabos

La eliminación del subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representará un impacto directo para comercios y empresarios en Los Cabos, especialmente durante los primeros meses de 2026, advirtió la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Cabos.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Ruiz Piña, señaló que el inicio de 2026 estará marcado por un escenario complejo derivado de diversas modificaciones fiscales, entre ellas el retiro de este estímulo, lo que podría generar incrementos en los costos operativos y eventualmente reflejarse en los precios al consumidor.

Indicó que uno de los sectores más sensibles a estos ajustes es el de los alimentos, particularmente el de verduras y legumbres, cuyos precios ya presentan variaciones constantes debido a factores como la temporalidad, las condiciones climáticas y la escasez de ciertos productos.

“Este 2026 va a ser un gran reto por todas las modificaciones. El gobierno mencionó que iba a dar algunas facilidades, pero aún no se han publicado. Estaremos trabajando en los primeros meses del año con la Concanaco, analizando junto con las autoridades cuáles pudieran ser los estímulos. Parte de esto afecta a verduras y legumbres por temas de temporalidad, clima y escasez, lo que provoca que en una semana se encuentren a un precio y en la siguiente aumenten entre un 20 y un 30 por ciento”, expresó.

