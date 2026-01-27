Logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones con una revolucionaria triple terapia

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha marcado un hito histórico en la lucha contra el cáncer al lograr eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón.

El estudio, liderado por el reconocido bioquímico Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, utilizó una novedosa triple terapia que ataca simultáneamente tres mecanismos clave de las células cancerígenas.

Este avance, publicado en la prestigiosa revista PNAS, ofrece una nueva esperanza para el tratamiento del adenocarcinoma ductal de páncreas, uno de los tumores más agresivos y con mayor tasa de mortalidad en el mundo.

El experimento se llevó a cabo en Madrid este 27 de enero de 2026, demostrando que la combinación de fármacos no solo redujo los tumores, sino que provocó su desaparición total en 16 de los 18 ratones tratados.

Los animales se mantuvieron libres de enfermedad durante más de 200 días después de finalizar el tratamiento, lo que equivale a años en seres humanos.

El equipo, integrado por las científicas Vasiliki Liaki, Sara Barrambana y Carmen Guerra, destacó que los ratones no presentaron efectos secundarios graves, lo que sugiere que la terapia podría ser segura para futuros ensayos clínicos.

La importancia de este hallazgo radica en que el cáncer de páncreas es extremadamente resistente a los tratamientos convencionales. Según la OMS y la OPS, la supervivencia a cinco años es de apenas el 5%.

La estrategia del equipo español consistió en bloquear el oncogén KRAS, responsable del 95% de estos tumores, junto con las proteínas EGFR y STAT3.

Al atacar estos tres frentes de manera simultánea, los investigadores lograron evitar que las células tumorales desarrollaran resistencias, un obstáculo que hasta ahora parecía insuperable.

¿Un adiós al cáncer de páncreas para siempre?

Para dar mayor contexto, es fundamental recordar que el Dr. Mariano Barbacid fue quien aisló el primer oncogén humano hace décadas.

Este nuevo logro en el CNIO es la culminación de años de investigación financiada por organizaciones como la Fundación Cris Contra el Cáncer.

Antecedentes previos mostraron que bloquear solo uno o dos puntos del tumor era insuficiente; la clave del éxito actual reside en la triple terapia que utiliza inhibidores como el daraxonrasib y el degradador de proteínas SD36.

Estadísticas de la COFEPRIS y el IMSS en México señalan que los casos de este cáncer han ido en aumento, lo que hace que esta noticia sea de vital interés para la salud pública.

Esta investigación abre la puerta a que, en un plazo estimado de tres años, puedan comenzar los ensayos en humanos.

Instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara han seguido de cerca estos protocolos internacionales para buscar colaboraciones en medicina traslacional.

Por ahora, el mensaje del CNIO es de cautela pero optimismo, subrayando la necesidad de seguir invirtiendo en ciencia para que estos resultados lleguen pronto a los pacientes en los hospitales.

Al final de la nota, recordamos a nuestros lectores seguir las recomendaciones de la PROFECO y la Secretaría de Salud sobre hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades crónico-degenerativas.

La ciencia sigue avanzando por y para el pueblo, y desde esta plataforma continuaremos informando con la verdad sobre los hallazgos que pueden cambiar el rumbo de la medicina moderna.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México