El Malecón de La Paz recibe eliminatorias de voleibol de playa para formar selectivos

Voleibol de playa La Paz celebra sus eliminatorias municipales este viernes 17 y sábado 18 de octubre. El objetivo principal de estos encuentros es conformar el selectivo de duplas que representará al municipio en la próxima Olimpiada Estatal 2026.

Los encuentros deportivos se llevarán a cabo en la zona del Malecón de La Paz, específicamente a un costado del kiosco. La jornada inicia a partir de las 16:00 horas de este viernes 17 de octubre.

Definición de Duplas en La Paz

Guillermo Ortalejo Hernández, titular de la Dirección Municipal del Deporte, informó sobre la realización de esta jornada de eliminatorias municipales. Estas actividades forman parte de los trabajos continuos de la Dirección para conformar los selectivos municipales.

El funcionario detalló que, al concluir el evento, se habrán seleccionado seis duplas que competirán por La Paz. La Dirección Municipal del Deporte es la entidad encargada de organizar esta fase de selección.

Horarios y categorías en competencia

La convocatoria para este torneo incluye tres categorías específicas en las ramas varonil y femenil. Los jóvenes atletas que participarán buscan asegurar su lugar en la siguiente etapa estatal.

Las categorías convocadas abarcan atletas nacidos entre 2010 y 2005. Estas son:

Juvenil Menor (16-17 años)

Juvenil Mayor (18-19 años)

Juvenil Superior (20-21 años).

Rumbo a Comondú 2026

El resultado de estas eliminatorias permitirá la participación de los deportistas en la Olimpiada Estatal 2026. Esta competencia se realizará del 12 al 14 de diciembre en el municipio de Comondú.

Finalmente, Ortalejo Hernández extendió una invitación a la población en general para que asistan al malecón. El objetivo es apoyar y alentar a las y los deportistas.