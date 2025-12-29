Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: quiénes siguen en carrera y quiénes quedaron fuera

Semana clave en las eliminatorias mundialistas

Las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 vivieron una semana decisiva. Se disputaron partidos tanto en Europa como en la región de CONCACAF, y los resultados definieron qué selecciones siguen en carrera y cuáles ya quedaron fuera.

Europa: clasificados, en carrera y eliminados

De acuerdo con la UEFA y la FIFA, los encuentros de diciembre provocaron varios movimientos en la tabla.

Por un lado, las siguientes selecciones ya aseguraron su pase directo al Mundial:

Inglaterra

Francia

Alemania

España

Portugal

Países Bajos

Por otro lado, hay equipos que aún tienen posibilidades. Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Polonia y Macedonia del Norte deberán disputar los playoffs en marzo de 2026 para buscar un lugar en el torneo.

En contraste, selecciones como San Marino, Andorra, Gibraltar y Liechtenstein quedaron eliminadas tras sufrir derrotas en esta última jornada.

CONCACAF: rumbo al Mundial en casa

En América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá ya están clasificados como anfitriones.

Mientras tanto, Costa Rica, Panamá y Jamaica continúan en la pelea por los boletos directos. Su futuro se definirá en la última ventana de partidos.

Por el contrario, equipos como Belice y Bahamas quedaron fuera al no sumar los puntos necesarios en la fase de grupos.

Próximos pasos en la clasificación

En Europa, los playoffs se jugarán en marzo de 2026. Estos encuentros otorgarán las últimas plazas disponibles para el continente.

En cuanto a CONCACAF, la definición de los cupos restantes se llevará a cabo durante la primera mitad de 2026. En ese periodo, se disputarán partidos clave para las selecciones del Caribe y Centroamérica.

Emoción rumbo al Mundial 2026

En resumen, la semana dejó claro el panorama: las grandes potencias europeas ya tienen su lugar asegurado, mientras que otras selecciones deberán luchar en los playoffs.

En América, los anfitriones están listos, y países como Costa Rica y Panamá aún tienen posibilidades.

Así, el camino hacia el Mundial entra en su fase final, y todo indica que los primeros meses de 2026 estarán llenos de emoción y competencia.

