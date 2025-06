“Elio” fracasa en taquilla: ¿Se acabó la magia de Pixar?

La esperada película animada “Elio”, del afamado estudio Pixar, se ha convertido en uno de los mayores fracasos comerciales en la historia del cine de animación.

Pese a las expectativas y el renombre del estudio, el filme ha tenido un arranque desastroso en la taquilla mundial, marcando un nuevo récord negativo para la casa animadora de “Toy Story” y “Coco”.

En su primer fin de semana en cartelera, Elio recaudó tan solo 21 millones de dólares en Norteamérica y 14 millones a nivel internacional, totalizando apenas 35 millones de dólares a nivel global.

Se trata de la peor apertura en la historia de Pixar, superando incluso el tropiezo inicial de “Elementos” en 2023.

