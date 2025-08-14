Apple responde a Musk: niega favoritismo de ChatGPT frente a rivales de IA

El gigante tecnológico Apple rechazó el jueves la acusación del millonario Elon Musk de que su tienda de aplicaciones favorece a ChatGPT, de OpenAI, frente a otros asistentes de inteligencia artificial (IA) rivales, incluido el de su compañía, Grok.

Musk amenaza con acciones legales

Musk acusó a Apple de favorecer a ChatGPT en su App Store y amenazó con emprender acciones legales, lo que generó un debate con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, esta semana.

Respuesta oficial de Apple

“La App Store está diseñada para ser justa y libre de sesgos”, declaró Apple. “Presentamos miles de aplicaciones mediante gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos”, explicó.

Apple agregó que su objetivo es ofrecer una búsqueda segura a los usuarios y oportunidades para que los desarrolladores den a conocer sus creaciones.

Usuarios cuestionan la acusación de Musk

A principios de esta semana, Musk afirmó en la red social X que Apple hacía imposible que cualquier compañía de IA llegara al #1 en App Store, señalando una presunta violación a la legislación antimonopolio, sin presentar pruebas.

Usuarios respondieron señalando que DeepSeek AI, de China, y Perplexity AI, en India, lograron alcanzar el primer puesto en la App Store, compitiendo con OpenAI y xAI, la startup de Musk.

Futuro legal de xAI

Musk afirmó que su empresa de inteligencia artificial xAI “tomará inmediatamente acciones legales”.

Recientemente, OpenAI y xAI lanzaron nuevas versiones de sus asistentes con IA, ChatGPT y Grok, respectivamente.