Embajada de Israel señala que México evitó un ataque contra su jefa diplomática

A través de un comunicado, la Embajada de Israel en México expresó su agradecimiento al gobierno mexicano por su papel decisivo al neutralizar un plan de atentado en contra de la jefa de su misión diplomática, la embajadora Einat Kranz Neiger.

Según el documento, la operación que se pretendía contra la Embajada de Israel en México estaría vinculada a actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, apoyadas por Irán, y que se vieron frustradas gracias a la labor de los organismos mexicanos de inteligencia y seguridad.

La Embajada de Israel puntualiza que estos hechos no deben entenderse como aislados, en referencia a un historial de ataques contra diplomáticos israelíes y comunidades judías en América Latina, tales como los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, y el ataque a la sede de la comunidad judía argentina (AMIA) en 1994.

Del lado mexicano, el gobierno no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial detallando su actuación. Esta colaboración plantea una nueva dimensión en la relación bilateral entre México e Israel, donde la seguridad diplomática se suma al intercambio habitual en tecnología, comercio y ciencia.