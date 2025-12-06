Embajador de Panamá conoce la riqueza agrícola, apícola y ganadera de Miraflores

Con la prioridad del alcalde Christian Agúndez Gómez de fortalecer el sector rural, autoridades municipales encabezaron un recorrido por la Delegación de Miraflores, donde se mostró la riqueza agrícola , apícola y ganadera de la zona al embajador de Panamá, Abraham Martínez Montilla.

Durante el encuentro, productores de riqueza agrícola , ganaderos y apicultores compartieron experiencias y demostraron el valor de sus actividades. El recorrido culminó en una huerta local, donde el propietario agradeció la visita e invitó a la comunidad a impulsar el consumo local.

Como parte de la agenda, el embajador Martínez Montilla degustó el tradicional platillo choyero en el restaurante “Doña Pame”. La propietaria, Lucy Trasviña, destacó que el menú se elabora con productos frescos de la localidad, lo que refleja la riqueza agrícola y culinaria de Miraflores.

El diplomático subrayó la importancia de convivir directamente con la población, conocer sus proyectos y valorar su identidad:

“La parada gastronómica fue excepcional; la comida auténtica de Baja California Sur, en un ambiente relajado y familiar. Muy gratificante”, expresó.

Asimismo, reconoció que este tipo de intercambios fortalecen los lazos entre Panamá y México, relaciones diplomáticas que ya suman más de 121 años.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de impulsar el turismo internacional, promoviendo productos locales y actividades que nacen de la naturaleza y el trabajo comunitario.