Hallan dos embarcaciones hundidas en Cabo San Lucas

Este martes se reportó el hallazgo de dos embarcaciones hundidas en Cabo San Lucas, lo que generó alarma entre residentes, autoridades náuticas y prestadores de servicios marítimos. Una de las naves, removida por su dueño durante la noche, fue puesta a salvo; la otra continúa sumergida en la playa conocida como La Empacadora, a la espera de ser rescatada por las autoridades.

Los primeros reportes indican que el propietario se encargó de retirar la embarcación en la oscuridad, mientras que una segunda “embarcación” quedó visible esta mañana, parcialmente hundida. Usuarios de redes sociales difundieron imágenes en las que se aprecia la nave semisumergida, lo que intensificó la preocupación en la comunidad local.

Personal de la autoridad marítima, incluyendo la Capitanía de Puerto, inició las maniobras para extraer la embarcación hundida y evaluar posibles daños estructurales y ambientales. Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre las razones del hundimiento ni sobre afectaciones a la fauna o al entorno marino.

Personal de la Secretaría de Marina y de la Capitanía de Puerto informaron que se estaba a la espera de personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) para acordonar la zona con una valla contenedora.

Lee más: Buzos quedan a la deriva en Los Cabos y acusan negligencia de empresa tour operadoras

Posteriormente, las autoridades se retiraron del sitio debido a que PROFEPA determinó que el incidente no competía a su jurisdicción por no encontrarse dentro de un área natural protegida; únicamente se levantó el informe correspondiente. A su vez, la Capitanía de Puerto solicitó al propietario proceder al retiro de la embarcación hundida.

El doble hundimiento de las embarcaciones, en un periodo tan breve, ha generado inquietud entre pescadores, prestadores de servicios náuticos y vecinos de la zona, quienes exigen una investigación exhaustiva. Algunos especulan que podrían existir fallas de mantenimiento, exceso de peso o condiciones adversas no detectadas, mientras otros piden revisar permisos y controles de seguridad marítima.