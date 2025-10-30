Rescatan a 28 adolescentes que fueron abandonados en una embarcación en el Pacífico Mexicano

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó este jueves el rescate de 28 personas que fueron abandonadas en una embarcación en aguas del Océano Pacífico.

Entre los jóvenes que fueron rescatados por la Secretaría de Marina (Semar), frente a las costas sinaloenses, hay 27 adolescentes de 14 a 17 años y una joven de 18 años de edad.

Las autoridades hallaron a los jóvenes a bordo de una embarcación y los trasladaron al resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Los adolescentes reciben atención médica, psicológica y acompañamiento para garantizar su protección integral.

La FGE informó que no hay personas detenidas por este caso. También señaló que las investigaciones continúan para conocer por qué y en qué condiciones viajaban los jóvenes en esa embarcación.

En horas previas, medios internacionales, como El País, publicaron versiones que sugerían que el barco habría zarpado desde La Paz, Baja California Sur. Sin embargo, autoridades estatales y federales no confirmaron ese dato.

Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa descarta que la embarcación proviniera de Baja California Sur, ya que aún no se identifica el puerto de salida ni la ruta completa de navegación.

De forma preliminar, la dependencia informó que las y los jóvenes son originarios de la frontera con Chiapas, aunque todavía no se esclarecen las circunstancias del traslado ni su destino final.

La FGE Sinaloa mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el origen, el propósito y el destino de la embarcación, además de indagar si existió participación de redes dedicadas al traslado irregular de personas.