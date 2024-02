Se han retirado el 40% de las embarcaciones varadas por el huracán Norma

Han pasado más de cuatro meses desde que decenas de embarcaciones quedaran varadas en las costas, en la ciudad de La Paz, debido al huracán Norma. Hasta el momento, se han retirado el 40% de estas.

Lo anterior fue dado a conocer por parte del encargado del despacho de la oficina de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Baja California Sur, Raúl Rodríguez Quintana. El funcionario mencionó que trabajan en conjunto con los tres órdenes de gobierno para retirar el resto de las embarcaciones. Aunque no dieron fecha exacta, remarcó que será pronto.

“Creo que se ha retirado casi un 40 o 50% de las embarcaciones, pero faltaría un resto que son no sé si 14 o 17 que todavía están en espera de. Creo que sí es muy importante que se retiren totalmente estas embarcaciones, no solamente por la imagen, sino por la contaminación que pueden causar”.

El encargado añadió que uno de los factores por los cuales se retrasa el proceso para retirar y reubicar las embarcaciones se debe a que los dueños no aparecen y tienen que respetar un plazo de tres meses, a partir de la notificación que se les hizo llegar, para proceder.

“Muchos de los propietarios no se responsabilizaron de sacarlos y obviamente se tiene que respetar un período de tres meses, que hay que respetarlos, en el sentido de que si no se responde por parte del particular entonces el gobierno a través de un procedimiento administrativo tiene ya la competencia de poder retirar estas estas embarcaciones”.