Emboscada contra la FRIZ deja 7 muertos y un herido en los límites de Zacatecas y Jalisco

Un fuerte enfrentamiento armado con saldo de siete personas abatidas y agente policiaco herido se registró a las 11:00 horas de este miércoles en los límites del estado de Zacatecas y Jalisco. Las autoridades de Zacatecas han informado que presuntos integrantes de una célula delictiva intentó emboscar a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) cuando estos patrullaban en las inmediaciones de la comunidad de Los Campos, municipio de Villa García, Zacatecas, la cual está ubicada en los límites con el municipio de Ojuelos, Jalisco.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó algunos detalles sobre la agresión armada: “uno de nuestros elementos fue herido durante esta agresión, pero se encuentra estable … las fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas abatieron a siete civiles armados y ya se están llevando a cabo los procedimientos legales necesarios. El operativo sigue en el área, pero se encuentra controlada la situación”, señaló. https://storage.googleapis.com/tribunamexico/2025/12/secretario-general-de-Gobierno-de-Zacatecas-Rodrigo-Reyes-Muguerza.mp4

Más tarde, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas emitió un comunicado en sus redes sociales en donde también detalló que “las corporaciones de seguridad mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de la población y dar seguimiento a los hechos”.

En un segundo comunicado, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas añadió que tras el enfrentamiento armado “se realizó el aseguramiento de armamento y al menos dos vehículos“.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los agresores abatidos, su lugar de origen o a qué grupo criminal pertenecen, no obstante la región es constantemente disputada por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y las celular del Cártel de Sinaloa, como “La Mayiza” y “Los Chapitos”.