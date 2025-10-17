Emergencia en avenida Reforma tras intoxicación alimentaria

Al menos ocho empleados de cocina de un hotel ubicado frente a la glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, fueron hospitalizados tras un episodio de intoxicación alimentaria. Los afectados, quienes presentaron síntomas como náuseas y dolor de cabeza, fueron trasladados a centros médicos de la ciudad mientras autoridades sanitarias locales investigan las causas del brote.

Las autoridades capitalinas han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la intoxicación: ya se analiza el estado de los alimentos consumidos, las condiciones de almacenamiento, manipulación y cadena de frío de ingredientes del hotel. En paralelo, se ha solicitado la intervención de la Secretaría de Salud para verificar protocolos sanitarios del establecimiento.

El incidente ha generado alarma en el ámbito turístico y sanitario de la CDMX, al poner en evidencia deficiencias potenciales en el control de alimentos dentro de cocinas hoteleras. Las autoridades han iniciado indagatorias, y se prevé que el establecimiento en cuestión enfrente sanciones si se confirman irregularidades en la manipulación, almacenamiento o preparación de los productos alimenticios.