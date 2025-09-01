Emiliano Aguilar revela fuerte mensaje de Christian Nodal: “puto mantenido”

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ha provocado un nuevo revuelo al divulgar una presunta conversación con Christian Nodal.

En este intercambio, el esposo de Ángela Aguilar supuestamente se dirigió a Emiliano con expresiones como “puto mantenido” y “fucking pussy”, insinuando además que dejara de “colgarse de la fama” de la renombrada dinastía Aguilar.

El contenido del mensaje, cuya captura de pantalla Emiliano difundió en sus redes sociales, también incluía un cuestionamiento sobre el estilo musical de Emiliano, con letras que aludían a armas y drogas, un tema que, según Nodal, es recurrente y trillado.

Adicionalmente, el intérprete de regional mexicano habría sugerido que la expareja de Emiliano, madre de su hija, se presentaba en los conciertos de Ángela con el propósito de solicitar ayuda económica a Pepe Aguilar.

Tras recibir estos mensajes, y alegando que Nodal lo había bloqueado, Emiliano lo desafió públicamente. Le reprochó su falta de valentía al no confrontarlo “de frente” y lo calificó de “pocos huevos”.

¿Cuál es el origen del conflicto familiar?

Este acalorado intercambio entre Emiliano y Nodal representa el capítulo más reciente de una serie de conflictos que han escalado dentro de la familia Aguilar. La tensa relación de Emiliano con sus hermanos menores, Ángela y Leonardo, ya era de dominio público.

No obstante, la situación se intensificó después de que Pepe Aguilar declarara en el programa “Ventaneando” que la madre de Emiliano, Carmen Treviño, lo abandonó llevándose sus pertenencias cuando aún eran pareja. Tras el suceso, Emiliano salió en defensa de su madre, desmintiendo las acusaciones y asegurando que no permitiría “falsos” sobre ella.

La familia Aguilar, a través de la cuenta de Instagram de “El Gordo”, la mascota de Pepe, respondió a Emiliano con una publicación que parodiaba su comportamiento de forma despectiva.

Emiliano contraatacó al difundir una fotografía de la familia, incluyendo a Pepe, Aneliz Álvarez Alcalá, Aneliz, Leonardo y Ángela, con los rostros reemplazados por el del perro, acompañada del mensaje “Qué bonita familia de perros”.

Hasta el momento, ningún otro miembro de la familia Aguilar-Álvarez ha emitido declaraciones públicas sobre los recientes insultos atribuidos a Nodal o las últimas acusaciones de Emiliano.