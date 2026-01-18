Emilio Azcárraga supervisa avances del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

A menos de cinco meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el empresario Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, visitó el Estadio Azteca para supervisar los avances en su remodelación. El recinto será sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio de 2026.

El Coloso de Santa Úrsula vivirá su tercera participación mundialista, tras haber albergado las finales de 1970 y 1986. En esta edición, se busca ofrecer una experiencia renovada para aficionados y jugadores, con mejoras en infraestructura, accesibilidad y tecnología.

Avances visibles

Durante su recorrido, Azcárraga constató el progreso en áreas clave como la instalación de nuevas butacas, sistemas de iluminación, zonas de prensa y accesos. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran filas completas de asientos en tonos rojo, blanco y gris, fabricados completamente en México.

Coordinación interinstitucional

La supervisión forma parte de una serie de visitas técnicas que se han intensificado en las últimas semanas. Estas acciones se realizan en coordinación con autoridades locales y federales. Días antes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó una reunión del comité organizador en el recinto, junto a representantes de la FIFA y funcionarios del sector turístico y de seguridad.

Etapa final

El Estadio Azteca, ahora patrocinado por Banorte, se encuentra en la etapa final de su remodelación. Los trabajos se realizan a diario para dejarlo en óptimas condiciones y recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales. Se espera que el inmueble esté listo para su reinauguración en abril, previo al arranque del torneo.

Con esta supervisión, Emilio Azcárraga reafirma su compromiso con el proyecto mundialista y con la modernización de uno de los recintos más emblemáticos del futbol global. El Azteca volverá a ser protagonista en la historia de los mundiales.

