Emilio Azcárraga vende parte de sus acciones de Televisa y da entrada a nuevos socios minoritarios

El empresario y principal accionista de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, anunció la venta de una participación minoritaria de acciones Serie “A” de la compañía a dos de sus principales directivos: Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

Según el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación contempla la transferencia de más de 26 mil millones de acciones que serán adquiridas en partes iguales por Gómez y De Angoitia, quienes actualmente se desempeñan como copresidentes ejecutivos de la televisora.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, incluida la correspondiente de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), antes de quedar formalmente completada.

Tras el acuerdo, Azcárraga Jean conservará una parte significativa de su participación en la empresa, aunque reducida, mientras que los nuevos accionistas verán fortalecida su influencia dentro del grupo mediático.

El movimiento accionarial responde a una de las reconfiguraciones internas más importantes en la estructura de propiedad de la televisora en los últimos años, reforzando el papel de Gómez y De Angoitia no solo como ejecutivos operativos, sino como socios con participación accionaria mayor.

Los mercados reaccionaron moderadamente: las acciones de Televisa registraron movimientos a la baja en la BMV, reflejando la atención de inversionistas al anuncio corporativo.

Con este ajuste, la empresa continúa su proceso de adaptación en un entorno competitivo y regulatorio en evolución, sin que cambie el control estratégico de la familia Azcárraga sobre el grupo.

