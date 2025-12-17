Emily regresa a París: Netflix confirma estreno de la temporada 5 en México

El regreso de Emily in Paris ya tiene fecha y hora en México, luego de que Netflix confirmara el estreno de la quinta temporada, una de las más esperadas por los seguidores de la comedia romántica ambientada en la capital francesa.

La nueva entrega llegará a la plataforma de Netflix durante diciembre, en plena temporada vacacional, una estrategia que busca capitalizar el alto consumo de series y maratones durante las fiestas de fin de año.

En México, los episodios estarán disponibles desde las primeras horas del día de estreno, siguiendo el horario habitual de la plataforma, lo que permitirá a los fans comenzar a ver la temporada desde la madrugada sin esperar al prime time.

La serie, protagonizada por Lily Collins, retoma la historia de Emily Cooper tras los cambios personales y profesionales que marcaron el cierre de la temporada anterior, con nuevos retos laborales, decisiones sentimentales y escenarios icónicos de París.

Desde su debut, Emily in Paris se ha consolidado como uno de los títulos más vistos de Netflix en varios países, gracias a su tono ligero, moda llamativa y conflictos amorosos que conectan con un público global.

La quinta temporada promete mantener esa fórmula, con nuevos personajes, giros en las relaciones y una evolución en la vida de Emily, quien ahora enfrenta mayores responsabilidades y dilemas más complejos.

Para Netflix, el estreno representa una apuesta segura dentro de su catálogo de fin de año, al tratarse de una serie con audiencia fiel y alto impacto en conversación digital y redes sociales.

El lanzamiento también refuerza la estrategia de la plataforma de estrenar contenidos fuertes en diciembre, buscando cerrar el año con títulos que mantengan el interés y la permanencia de suscriptores.

