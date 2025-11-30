Emma Coronel pide perdón a víctimas del narco tras romper el silencio en documental

La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel Aispuro, pidió perdón a las personas que han sufrido los estragos del narcotráfico. El pronunciamiento forma parte del documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, que se estrenó el 28 de noviembre de 2025.

Testimonio público y gesto de reconciliación

En el documental, Coronel aborda por primera vez las consecuencias humanas del crimen organizado y declaró sentirse “solidaria con todos los que han perdido a un ser querido o han sufrido por la violencia del narco”. Añadió: “Lo siento mucho”.

Su versión sobre el pasado

Coronel relata su vida antes de conocer a “El Chapo”, su infancia en Durango marcada por pobreza y aislamiento, y sostiene que nunca participó directamente en actividades delictivas. Asegura que durante su relación con Guzmán no tuvo conocimiento de sus negocios, a pesar de estar vinculados públicamente.

Reacciones divididas ante el pronunciamiento

El gesto ha generado reacciones encontradas: algunos sectores lo consideran un intento de asumir responsabilidad moral; otros lo interpretan como oportunismo mediático. Hasta ahora no existe pronunciamiento oficial de autoridades mexicanas sobre sus declaraciones.