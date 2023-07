Emmy 2023: Pedro Pascal y Jenna Ortega rompiendo barreras latinas

Después de una larga espera, finalmente se han anunciado las nominaciones para los premios Emmy 2023, y dos destacados actores latinos ya están dejando su huella, estos son Pedro Pascal y Jenna Ortega, quienes se encuentran en un excelente momento de sus carreras y están rompiendo récords con sus actuaciones.

Jenna Ortega, la talentosa actriz estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña, ha sido nominada por primera vez a los premios Emmy.

Su nominación llega en la categoría de Mejor Actriz Principal por su interpretación de ‘Merlina’ (Wednesday) en la serie de Netflix, “Wednesday”, que se emitió en 2022.

Por su parte, Pedro Pascal también ha sido nominado a Mejor Actor Invitado en una serie de comedia por su papel como presentador en “Saturday Night Live”, así como a Mejor Narrador por el documental “Patagonia: Life On The Edge Of The World” de CNN.

Con estas múltiples nominaciones, Pedro Pascal se destaca como uno de los actores más versátiles y talentosos del momento.

Pedro Pascal y Jenna Ortega se convierten en pioneros para los actores latinos en los Emmy 2023

Pedro Pascal se ha convertido en el primer latino en más de 20 años en recibir una nominación a Mejor Actor de Drama. Su destacada interpretación del personaje Joel Miller en la adaptación televisiva de “The Last of Us” de HBO le ha valido este reconocimiento.

Cabe resaltar que antes de Pascal, el último latino en ser nominado a los premios Emmy fue Jimmy Smits por su participación en “NYPD Blue”.

Además, debido a su ascendencia latina, la nominación de Jenna en los premios Emmy es un paso importante para la representación latina, ya que desde el inicio de su carrera se ha enfrentado con diversos obstáculos al no cumplir con las características de una nativa estadounidense.

Incluso ha mencionado en varias entrevistas que ha tenido que rechazar papeles porque siguen fomentando estereotipos acerca de las personas latinas, reduciéndolas a personajes secundarios y relacionados con la pobreza, la delincuencia o la servidumbre.

Es por ello que estos dos talentosos actores latinos están dejando una marca en la industria del entretenimiento y abriendo puertas para futuras generaciones de artistas hispanos, demostrando su valía en cada proyecto en el que participan.

Jenna Ortega es una de las latinas más jóvenes en estar nominada a un Emmy

Jenna tiene la nominación por su papel de ‘Merlina’ (Wednesday) en la serie del mismo nombre que se emitió en Netflix en el 2022, y con sus 20 años, forma parte de las actrices más jóvenes en ser nominadas a los premios.

La primera actriz más joven en ser nominada a los Emmy fue Patty Duke, quien a los 17 años fue postulada al galardón en 1964 por su serie “The Patty Duke Show”. Además, Zendaya hizo historia al convertirse en la actriz principal más joven en una serie dramática a los 24 años por su trabajo en “Euphoria”.

En caso de que Jenna Ortega sea ganadora del Emmy, superará a América Ferrera como la ganadora más joven. Ferrera ganó por “Ugly Betty” en 2007 a los 23 años, ella se convirtió también en la primera actriz de origen hispanoamericano en obtener el reconocimiento.

La ceremonia principal de los premios Emmy 2023 se llevará a cabo el lunes 18 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde Pedro Pascal y Jenna Ortega esperan llevarse a casa su merecido premio.