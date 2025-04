Empeora estado de salud de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un empeoramiento clínico mientras permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital DF Star en Brasilia.

El deterioro se produjo luego de una compleja cirugía intestinal de 12 horas realizada el 13 de abril, la sexta intervención quirúrgica relacionada con las secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante un mitin de campaña.

Según el último parte médico emitido el jueves, Bolsonaro presentó un aumento de la presión arterial y un empeoramiento en las pruebas de laboratorio hepáticas.

Como resultado, se le realizarán nuevas pruebas de imagen para evaluar su condición.

El expresidente continúa en ayuno oral, recibiendo nutrición parenteral exclusiva, y se somete a fisioterapia motora y medidas preventivas contra la trombosis venosa.

Este nuevo cuadro clínico se produce en un contexto de tensión judicial para Bolsonaro. El miércoles, una funcionaria del Supremo Tribunal Federal (STF) acudió a su habitación en la UCI para entregarle una notificación oficial relacionada con el proceso que enfrenta por tentativa de golpe de Estado.

El expresidente reaccionó con visible irritación, cuestionando el plazo de cinco días otorgado para presentar su defensa y comparando la acción de la funcionaria con las de quienes “solo seguían órdenes” durante el régimen nazi.

BOMBA!! Bolsonaro fez 1 vídeo com showzinho tentando intimidar a Oficial de Justiça mas vazou trecho em que ele GRITA com as pessoas ao redor e mostra que NÃO ESTÁ DOENTE!!!

pic.twitter.com/OZ69IBWbq6

— Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) April 23, 2025