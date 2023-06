“empezó la función de circo”.

Ya empezó la gira artística de los aspirantes a la candidatura de Morena en el 2024, para portar la banda tricolor.

Es patética la docilidad de los aspirantes, usando la 4T como mascarón de proa en los galeones de siglo XVIII, que era su identificación, teniéndola ahora en su incursión al territorio nacional, jurando continuidad del fracaso existente.

¿Qué es la 4T? Pregunta hecha a varios chairos con distintos niveles de contaminación morenista y ninguno ha podido contestar adecuadamente esa pregunta.

En realidad, ha habido 3 transformaciones definitivas en México, la Independencia en 1810 y consumada en 1821, las leyes de Reforma en 1859 por Benito Juárez y la Revolución en 1910, provocada por Porfirio Díaz.

La mentada cuarta transformación tan cacareada en este régimen y bandera obligada de las “corcholatas”, no es más que un membrete del desastre en que se encuentra el país y que al igual de los chairos entrevistados, no sabemos que representa.

Definitivamente ha habido una transformación en México a partir del 2018, que se identifica como:

Aumento de la violencia.

Más crímenes violentos.

Inseguridad en todas las ciudades.

Eliminación del seguro popular.

Falta de atención médica.

Escasez de medicinas.

Inversiones fallidas.

Falta de atención a prioridades.

Mala calidad de educación.

Opacidad en grandes proyectos.

Falta de inversión.

Militarización.

Impunidad y corrupción.

Nula confianza en el gobierno.

Entre otras gracias logradas por este gobierno, esto representa la tan cacareada 4T, imagen de desastre, rezago y manipulación del tema por amlo y su gobierno.

Francamente no creemos que las “corcholatas” comulguen con las ideas de López Obrador ni con sus procedimientos, o sea, estas giras no son más que una simulación de principios y una promoción electoral de Morena, sin importar quien sea el elegido, porque no pueden manifestar sus verdaderas creencias y propuestas.

Y el INE y los partidos de oposición calladitos ante esta macro ilegalidad electoral.

Seguiremos atendiendo a esta pantomima esperando que la oposición defina quién será el contrincante en la carrera 2024, aunque el líder con camisa de anuncio de Coca Cola y el anti líder son un par de indecisos, perdiendo una oportunidad de oro para reclamar esta flagrante violación de la ley electoral. Pero la noticia es que ya

“empezó la función de circo”.

