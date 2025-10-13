Empleados del SAT convocan paro laboral para este martes

Empleados del SAT han lanzado un llamado a un paro laboral pacífico para este martes 14 de octubre, bajo la modalidad de “brazos caídos” desde las 08:00 horas. Los trabajadores señalan que aún no han recibido el ajuste salarial correspondiente al año 2025, lo cual ha generado “incertidumbre e inquietud”, según el comunicado interno difundido.

La protesta convocada por personal de unidades administrativas, abogados, analistas, auxiliares y enlaces del SAT exige que las autoridades superiores reconozcan el rezago frente a la inflación, especialmente luego de que el salario mínimo nacional aumentó un 12% desde enero de este año. También demandan mejoras en las condiciones físicas de las oficinas y el mobiliario, además del respeto a sus derechos laborales.

Este reclamo surge en un contexto en el que la recaudación fiscal del país ha alcanzado niveles históricos. Según el reporte del artículo, entre enero y septiembre de 2025 los ingresos tributarios observan un incremento real del 9.1% respecto al mismo periodo del año anterior. La disonancia entre los resultados recaudatorios del SAT y las demandas salariales de su propio personal subraya la tensión interna en la institución.

Hasta el momento, las autoridades del SAT no han emitido una respuesta pública clara sobre la convocatoria al paro ni han confirmado conversaciones con los inconformes. El desarrollo del paro y su impacto en los servicios fiscales será observado con atención, dado que podría afectar trámites y atención ciudadana en línea y presencial.