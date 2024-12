Empleados de SKY denuncian falta de pagos e incertidumbre laboral

Empleados de la empresa SKY han denunciado el incumplimiento de pagos por parte de sus patrones desde el 15 de noviembre. La situación afecta a más de 12 trabajadores de la oficina en La Paz, así como a colaboradores en San José del Cabo y en otras 25 oficinas a nivel nacional.

Según Margarita Romero, asesora de ventas, los empleados no han recibido el pago de al menos tres quincenas, el aguinaldo y otras prestaciones. Aseguró que la falta de pagos afecta las deducciones de su crédito INFONAVIT, lo que incrementa la incertidumbre.

“Nadie nos da la cara, nos dicen que nos van a pagar el viernes pero ya pasaron varios viernes y no nos han pagado. No nos podemos comunicar ni vía telefónica, dicen que mandemos correos, pero los correos ni siquiera los abren. Ahorita ya vino Comisión para cortar la luz, no se ha pagado la renta, no mandan dinero para gasolina, nos piden que nos presentemos a trabajar. Están las ventas ahí, pero no se han podido instalar porque no hay gasolina para que los técnicos acudan a trabajar”, expresó Margarita Romero.