Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 14 de Febrero, 2026
HomeLos CabosEmpleo Temporal refuerza limpieza de parques, camellones y vialidades en Los Cabos
Los Cabos

Empleo Temporal refuerza limpieza de parques, camellones y vialidades en Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que, mediante el programa de Empleo Temporal, se atendieron camellones, parques y vialidades en San José del Cabo y Cabo San Lucas, retirando cientos de toneladas de basura para mejorar los espacios públicos.
14 febrero, 2026
0
7
Empleo Temporal en Los Cabos; retiran 440 toneladas de basura

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El director general de Servicios Públicos Municipales, Manuel Ernesto Montaño Castro, informó los resultados de la segunda jornada del programa de Empleo Temporal, realizada en San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se intensificaron labores de limpieza y rehabilitación en avenidas, parques y espacios públicos.

Durante esta jornada del Empleo Temporal se atendieron 15 camellones ubicados en avenidas, calles y carreteras principales. Asimismo, se intervinieron 64 parques que presentaban rezago en trabajos de deshierbe y limpieza profunda.

Como resultado del Empleo Temporal, se trabajó en 15 kilómetros lineales de vialidades. Las acciones abarcaron cerca de 50 mil metros cuadrados entre parques y camellones. Además, se retiraron alrededor de 440 toneladas de basura.

Montaño Castro destacó que el Empleo Temporal responde a una instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, quien ha reiterado la importancia de mantener la imagen urbana y las áreas recreativas en buen estado.

“Es una inquietud muy clara del presidente municipal apoyar a la ciudadanía a través de empleos que beneficien a las familias y, al mismo tiempo, avanzar con mayor rapidez en la recuperación del buen estado de nuestras vialidades, parques y espacios donde la gente convive y transita diariamente”, expresó.

El director general agregó que estas acciones del Empleo Temporal se realizan en coordinación con distintas áreas del Ayuntamiento, como ZOFEMAT y Ecología, que también brindan apoyo en trabajos de limpieza en diversos puntos del municipio.

Finalmente, reiteró que el Empleo Temporal continuará para fortalecer las labores permanentes de la Dirección General de Servicios Públicos, con el objetivo de redoblar esfuerzos, incrementar el rendimiento y obtener resultados favorables para la ciudadanía.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Se agotan 10 mil preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

Siguiente articulo

Flores por las nubes en San Valentín: rosas y tulipanes suben hasta ...