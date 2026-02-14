Empleo Temporal refuerza limpieza de parques, camellones y vialidades en Los Cabos

El director general de Servicios Públicos Municipales, Manuel Ernesto Montaño Castro, informó los resultados de la segunda jornada del programa de Empleo Temporal, realizada en San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se intensificaron labores de limpieza y rehabilitación en avenidas, parques y espacios públicos.

Durante esta jornada del Empleo Temporal se atendieron 15 camellones ubicados en avenidas, calles y carreteras principales. Asimismo, se intervinieron 64 parques que presentaban rezago en trabajos de deshierbe y limpieza profunda.

Como resultado del Empleo Temporal, se trabajó en 15 kilómetros lineales de vialidades. Las acciones abarcaron cerca de 50 mil metros cuadrados entre parques y camellones. Además, se retiraron alrededor de 440 toneladas de basura.

Montaño Castro destacó que el Empleo Temporal responde a una instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, quien ha reiterado la importancia de mantener la imagen urbana y las áreas recreativas en buen estado.

“Es una inquietud muy clara del presidente municipal apoyar a la ciudadanía a través de empleos que beneficien a las familias y, al mismo tiempo, avanzar con mayor rapidez en la recuperación del buen estado de nuestras vialidades, parques y espacios donde la gente convive y transita diariamente”, expresó.

El director general agregó que estas acciones del Empleo Temporal se realizan en coordinación con distintas áreas del Ayuntamiento, como ZOFEMAT y Ecología, que también brindan apoyo en trabajos de limpieza en diversos puntos del municipio.

Finalmente, reiteró que el Empleo Temporal continuará para fortalecer las labores permanentes de la Dirección General de Servicios Públicos, con el objetivo de redoblar esfuerzos, incrementar el rendimiento y obtener resultados favorables para la ciudadanía.

