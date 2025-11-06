Emprendedores y artesanos de Cabo San Lucas se capacitan en posicionamiento de marca

Capacitación abierta en la plaza pública

Un total de 34 emprendedores y artesanos participaron en una jornada de capacitación sobre posicionamiento de marca, organizada por la Coordinación de Fomento Económico de Cabo San Lucas. La actividad se llevó a cabo en la plaza pública León Cota Collins, como parte del programa Mercado La Placita.

Este programa busca fortalecer las habilidades empresariales de quienes comercializan productos locales, brindando herramientas prácticas para mejorar su presencia en el mercado.

Identidad, segmentación y estrategias de venta

Durante la sesión se abordaron temas clave como:

Identidad de marca

Segmentación de mercado

Estrategias de venta

El objetivo fue mejorar la presentación y competitividad de los negocios, ayudando a los participantes a consolidar sus modelos y aumentar su productividad.

Capacitación mensual y abierta al público

La dependencia municipal informó que estas capacitaciones se realizarán mensualmente. Aunque están dirigidas a integrantes de Mercado La Placita, las próximas ediciones estarán abiertas al público en general.

Las personas interesadas pueden acudir a la Coordinación Delegacional de Fomento Económico, ubicada en Cerrito del Timbre, en horario de 08:00 a 15:00 horas, para recibir información o registrarse en futuras actividades.

Impulso al talento local

Con estas acciones, Cabo San Lucas refuerza su compromiso con el desarrollo económico comunitario, apostando por el talento local y la formación continua como motores de crecimiento.