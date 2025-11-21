Lanzan “Emprender Sin Barreras” para impulsar proyectos de personas con discapacidad en Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS Los Cabos), anunció el lanzamiento del programa “Emprender Sin Barreras”, una iniciativa enfocada en impulsar proyectos productivos de personas con discapacidad y sus familias.

Durante la presentación, el director general del IMDIS Los Cabos, Fernando Ulises Altamirano Valdez, destacó que “Emprender Sin Barreras” busca fortalecer la autonomía económica de este sector mediante apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y fomentar su participación en actividades productivas. Subrayó que el programa representa un avance en la integración plena de las personas con discapacidad al ámbito económico local.

Como parte de la convocatoria, el IMDIS Los Cabos otorgará 15 apoyos en especie, cada uno con un valor de 10 mil pesos, dirigidos a iniciativas de carácter social, empresarial, educativo, cultural, ambiental o de organización civil. Las y los interesados deberán entregar su documentación en las oficinas del Instituto en San José del Cabo o Cabo San Lucas.

La recepción de documentos estará abierta hasta el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas, fecha límite para el proceso de selección, que tomará en cuenta la viabilidad y pertinencia de los proyectos.

Para finalizar, Altamirano Valdez reiteró la invitación a participar en “Emprender Sin Barreras” y recordó que las bases pueden solicitarse vía WhatsApp al número (624) 123 7171, reafirmando el compromiso del Instituto de promover acciones en favor del bienestar y la inclusión en Los Cabos.