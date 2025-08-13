Emprendimientos marinos-costeros de BCS reciben apoyo internacional contra el cambio climático

El cambio climático ya está afectando a las comunidades costeras de Baja California Sur con sequías prolongadas, acidificación del mar y alteraciones en las temporadas de pesca. En respuesta a estos retos, diez emprendimientos locales fueron seleccionados para recibir un impulso económico y técnico que les permitirá reforzar su impacto ambiental.

A través del programa internacional Triggering Exponential Climate Action (TECA), Desencadenando la acción climática exponencial, operado por la organización BFA Global y New Ventures, cada proyecto obtuvo 40 mil dólares de capital semilla —inversión inicial para el desarrollo o fortalecimiento de iniciativas— y capacitación especializada para mejorar sus operaciones y sostenibilidad.

TECA, creado en 2022 y con presencia en varios países africanos, busca fortalecer soluciones comunitarias ante la crisis climática, con prioridad en ecosistemas marino-costeros. La edición mexicana incluye emprendimientos como:

Baja Scallops – cultivo regenerativo de almeja mano de león en Mulegé.

EnerCool – sistemas de refrigeración solar con reducción del 90% de emisiones.

Bendito Mar – repoblamiento de la almeja catarina.

Ecored – comercio justo para pescadores sustentables.

Thrasos 3D – cerámica de sargazo para muros verdes y arrecifes artificiales.

Estudio Mapache – economía circular a partir de inventarios hoteleros.

Oyster Mex – producción certificada de ostión en Comondú.

Recicladora Ambiental BCS – plásticos agrícolas convertidos en materiales de construcción.

Cooperativa Bahía Tortugas – cultivo sostenible de abulón azul.

Satoumi Reef – arrecifes artificiales que repueblan la bahía de La Paz.

La segunda convocatoria de TECA México comenzará en septiembre, con el respaldo de donantes nacionales e internacionales. Con este apoyo, los emprendimientos sudcalifornianos apuntan a mejorar su resiliencia climática y la economía local, contribuyendo a un modelo de desarrollo más sostenible.

