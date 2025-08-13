Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
BCS

Emprendimientos marinos-costeros de BCS reciben apoyo internacional contra el cambio climático

Como parte de la primera edición en México del programa internacional TECA, diez proyectos son financiados en Baja California Sur
Joaquín Sánchez Castro
13 agosto, 2025
Diez proyectos de Baja California Sur enfocados en la protección de ecosistemas marinos y costeros obtuvieron 40 mil dólares cada uno y capacitación especializada, como parte de la primera edición en México del programa internacional TECA.

Foto: Joaquín Sánchez

El cambio climático ya está afectando a las comunidades costeras de Baja California Sur con sequías prolongadas, acidificación del mar y alteraciones en las temporadas de pesca. En respuesta a estos retos, diez emprendimientos locales fueron seleccionados para recibir un impulso económico y técnico que les permitirá reforzar su impacto ambiental.

A través del programa internacional Triggering Exponential Climate Action (TECA), Desencadenando la acción climática exponencial, operado por la organización BFA Global y New Ventures, cada proyecto obtuvo 40 mil dólares de capital semilla —inversión inicial para el desarrollo o fortalecimiento de iniciativas— y capacitación especializada para mejorar sus operaciones y sostenibilidad.

TECA, creado en 2022 y con presencia en varios países africanos, busca fortalecer soluciones comunitarias ante la crisis climática, con prioridad en ecosistemas marino-costeros. La edición mexicana incluye emprendimientos como:

Baja Scallops – cultivo regenerativo de almeja mano de león en Mulegé.

EnerCool – sistemas de refrigeración solar con reducción del 90% de emisiones.

Bendito Mar – repoblamiento de la almeja catarina.

Ecored – comercio justo para pescadores sustentables.

Thrasos 3D – cerámica de sargazo para muros verdes y arrecifes artificiales.

Estudio Mapache – economía circular a partir de inventarios hoteleros.

Oyster Mex – producción certificada de ostión en Comondú.

Recicladora Ambiental BCS – plásticos agrícolas convertidos en materiales de construcción.

Cooperativa Bahía Tortugas – cultivo sostenible de abulón azul.

Satoumi Reef – arrecifes artificiales que repueblan la bahía de La Paz.

La segunda convocatoria de TECA México comenzará en septiembre, con el respaldo de donantes nacionales e internacionales. Con este apoyo, los emprendimientos sudcalifornianos apuntan a mejorar su resiliencia climática y la economía local, contribuyendo a un modelo de desarrollo más sostenible.

