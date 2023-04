Empresa encargada de la pavimentación de la Tamaral se conocerá este viernes

San José del Cabo, Baja California Sur-. Los problemas presentados en una de las vialidades más importantes de Cabo San Lucas han prevalecido desde el año 2019, en el pasado vecinos de la colonia Chula Vista externaron sus inconformidades pidiendo que las autoridades municipales intervinieran en el mantenimiento y pavimentación de la misma.

Durante una visita realizada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en agosto del 2020 el mandatario federal se comprometió ante la ex alcaldesa Armida Castro, que se terminará la pavimentación de la avenida Nicolás Tamaral, “se avanzó en la pavimentación, pero faltan 2 km que se terminarán, ¡vamos a cumplir!”, aseguró López Obrador durante la visita a Los Cabos.

Entre una serie de controversias presentadas en la obra de la pavimentación entre autoridades municipales de Los Cabos, autoridades estatales e incluso autoridades federales. Este martes el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que el próximo viernes 21 de abril se dará a conocer la empresa ganadora de la licitación pública para culminar con una problemática de más de 5 años.

“Las propuestas de las empresas están en revisión, para el viernes vamos a tener quien gana la obra, recuerden que eso lo hacen los compañeros de la contraloría de SEPUIM, son los encargados de las licitaciones de esas obras, yo creo que quien gane deberá empezar inmediatamente para que tengamos una calle terminada antes de que lleguen las aguas”.

Actualmente son siete las empresas quienes enviaron las propuestas correspondientes a la licitación nacional, de acuerdo con el gobernador Castro Cosío entre las empresas solicitantes se encuentran empresas locales, no obstante, desconoce quien resulte ganadora para iniciar con los procesos de pavimentación de la avenida Nicolás Tamaral

Durante la presentación del convenio para la pavimentación de la calle Nicolás Tamaral el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, declaró lo siguiente “El tramo carretero de 2 kilómetros es una realidad, así lo comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Con una inversión de más de 212 millones de pesos esta sería la segunda inversión y la más grande realizada para los 2 kilómetros de la calle Tamaral. No obstante, existió una última inversión realizada durante la administración de la exalcaldesa Armida Castro, en donde solo se pavimentaron 500 metros con una inversión de 50 millones de pesos.