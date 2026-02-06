“Te queremos jefe”: Empresa premia a sus empleados con viaje todo pagado a playas de Brasil

En un hecho inusual que ha despertado la envidia de todo internet, las empresas Guairá Pisos y R&S Internacional S.A. decidieron recompensar el esfuerzo de su personal tras un excelente cierre del año 2025.

Casi 100 trabajadores fueron beneficiados con viajes todo pagado a las exclusivas playas de Brasil, incluyendo pasajes, hospedaje y hasta dinero en efectivo para sus gastos personales. Esta iniciativa surgió como un incentivo para premiar el rendimiento y la lealtad de quienes alcanzaron las metas de ventas en sus respectivas áreas.

Los empleados de Guairá Pisos fueron trasladados hacia la paradisiaca isla de Florianópolis. Según relató Bianca López, integrante del equipo de marketing, la dinámica consistió en seleccionar a los mejores representantes de cada sucursal tras analizar los excelentes números obtenidos durante el año pasado.

El ambiente de júbilo fue total cuando los nombres de los ganadores aparecieron en las pantallas de la oficina, marcando el inicio de una aventura bajo el sol brasileño que muchos aún no pueden creer.

Por su parte, la compañía R&S Internacional S.A. no se quedó atrás y movilizó a 60 funcionarios hacia el famoso balneario de Camboriú. Los trabajadores disfrutaron de varios días de descanso frente al mar, compartiendo momentos de convivencia que fortalecen el clima laboral. Este tipo de acciones no solo benefician el bienestar de los empleados, sino que posicionan a estas organizaciones como referentes en recursos humanos y salud laboral por su alto compromiso con el capital humano.

Aunque parezca una escena de película, este tipo de incentivos se está volviendo una tendencia necesaria para retener talento tras las crisis de productividad post-pandemia.

En Paraguay y otros países de la región, los paquetes turísticos a Brasil en temporada alta pueden oscilar entre los 3 y 5 millones de guaraníes por persona. Al absorber estos costos, las empresas no solo dan un regalo, sino que invierten en la motivación de su personal.

Los videos del viaje se han vuelto virales en TikTok, donde se observa a los trabajadores escribiendo mensajes de agradecimiento en la arena como: “Te queremos jefe”. La felicidad es evidente en las imágenes donde se les ve almorzando juntos y disfrutando del mar, demostrando que un buen ambiente de trabajo y el reconocimiento público son la clave para iniciar un 2026 con energía renovada y compromiso total hacia la organización.

