Empresa reparará daños en “La Puerta de La Paz” tras filtraciones por robo de paneles solares

La Paz, Baja California Sur. La empresa constructora de “La Puerta de La Paz” será la encargada de reparar los daños en la estructura. Estos problemas aparecieron tras las lluvias, luego de que robaran los paneles solares instalados para la iluminación.

El director general de Gestión Integral de la Ciudad, Carlos Rodríguez Malpica Nava, explicó que las filtraciones de agua reblandecieron el material. Por esa razón, parte del emplaste y la pintura se desprendieron en la parte baja del arco.

En redes sociales circularon videos que mostraban los daños. De inmediato surgieron críticas sobre la calidad de la obra. Sin embargo, las autoridades aclararon que la filtración ocurrió porque los paneles solares fueron robados, lo que afectó la impermeabilidad de la estructura.

El funcionario afirmó que la constructora debe responder conforme a la garantía establecida en el contrato. Por lo tanto, la empresa absorberá los costos de las reparaciones. Además, se comprometió a iniciar los trabajos de inmediato para restaurar la estructura.

La empresa ya presentó una denuncia por el robo de los paneles solares. También informó que en los próximos días arrancarán los trabajos de rehabilitación. El objetivo es devolver la funcionalidad y la buena imagen a este monumento urbano.

Por último, el Ayuntamiento de La Paz aseguró que supervisará el cumplimiento de la garantía. También recalcó que estarán atentos a que las reparaciones concluyan lo antes posible para evitar más daños en la emblemática obra.