Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 8 de Noviembre, 2025
HomeLa PazEmpresaria de La Paz recupera figura robada tras enfrentar al presunto ladrón en su domicilio
La Paz

Empresaria de La Paz recupera figura robada tras enfrentar al presunto ladrón en su domicilio

a propietaria de una tienda del Centro Histórico de La Paz localizó al presunto responsable del robo de una figura coleccionable valuada en tres mil pesos, acudió a su domicilio y recuperó el objeto sin violencia.
Joaquín Sánchez Castro
8 noviembre, 2025
0
16
Empresaria de La Paz recupera figura robada tras enfrentar al presunto ladrón en su domicilio

Foto: Cortesía

Una empresaria paceña decidió actuar por cuenta propia luego de sufrir el robo de un artículo de su tienda ubicada en el Centro Histórico. La mujer identificó al presunto responsable gracias a grabaciones de cámaras de seguridad y acudió directamente a su domicilio, donde logró recuperar la pieza sustraída.

De acuerdo con la información publicada el robo ocurrió cuando un hombre ingresó al establecimiento y se llevó una figura coleccionable valuada en aproximadamente 3 000 pesos. Tras revisar las imágenes de vigilancia, la propietaria reconoció al sujeto, quien presuntamente vive cerca de su negocio.

La empresaria acudió al domicilio señalado y, al confrontarlo, el hombre entregó voluntariamente el artículo, evitando un altercado mayor. Posteriormente, la afectada acudió a las autoridades para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

LEE MÁS: PAN presenta nueva denuncia contra Milena Quiroga por actos anticipados de campaña

El caso ya es investigado por la autoridad ministerial, mientras que la PGJE exhortó a la población a no enfrentar directamente a los presuntos delincuentes, sino reportar los hechos de inmediato a las corporaciones de seguridad para evitar riesgos.

Vecinos del área destacaron la valentía de la comerciante, aunque coincidieron en que la inseguridad en la zona centro ha ido en aumento durante las últimas semanas, por lo que solicitaron mayor presencia policiaca y patrullajes preventivos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La PazInseguridadPGJE BCSRobo a negocios
Articulo anterior

Mal clima en el Aeropuerto de Tijuana provoca cancelación masiva de vuelos ...

Siguiente articulo

Bomberos de Cabo San Lucas rescatan víbora de cascabel en colonia Auroras