Empresaria de La Paz recupera figura robada tras enfrentar al presunto ladrón en su domicilio

Una empresaria paceña decidió actuar por cuenta propia luego de sufrir el robo de un artículo de su tienda ubicada en el Centro Histórico. La mujer identificó al presunto responsable gracias a grabaciones de cámaras de seguridad y acudió directamente a su domicilio, donde logró recuperar la pieza sustraída.

De acuerdo con la información publicada el robo ocurrió cuando un hombre ingresó al establecimiento y se llevó una figura coleccionable valuada en aproximadamente 3 000 pesos. Tras revisar las imágenes de vigilancia, la propietaria reconoció al sujeto, quien presuntamente vive cerca de su negocio.

La empresaria acudió al domicilio señalado y, al confrontarlo, el hombre entregó voluntariamente el artículo, evitando un altercado mayor. Posteriormente, la afectada acudió a las autoridades para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El caso ya es investigado por la autoridad ministerial, mientras que la PGJE exhortó a la población a no enfrentar directamente a los presuntos delincuentes, sino reportar los hechos de inmediato a las corporaciones de seguridad para evitar riesgos.

Vecinos del área destacaron la valentía de la comerciante, aunque coincidieron en que la inseguridad en la zona centro ha ido en aumento durante las últimas semanas, por lo que solicitaron mayor presencia policiaca y patrullajes preventivos.

