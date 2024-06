Empresarias exigen transparencia en el Instituto de las Mujeres

Una investigación periodística reveló irregularidades en el Instituto Municipal de las Mujeres de Los Cabos, que en tres años gastó más en dispositivos electrónicos que en apoyos sociales para víctimas de violencia. Bajo la dirección de María del Rosario Díaz Cinco, el instituto destinó 325 mil pesos en celulares de alta gama, mientras que solo invirtió 192 mil 953 pesos en programas sociales, pese a que la violencia familiar es el principal delito en el municipio.

Hilda Harras, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) Los Cabos, señaló a CPS Noticias que durante esta administración no lograron acercarse al instituto ni formar parte de la junta de gobierno para colaborar en acciones comunitarias.

“Nosotros, antes de esta administración que está ahorita teníamos un espacio en la junta de gobierno, por lo regular siempre nos han permitido la oportunidad de trabajar en conjunto con el Instituto de las Mujeres, pero en esta administración no. Nosotros buscamos el acercamiento a los tres o cuatro meses con la directora para saber qué pasaba y comentarles que cuenta con AMMJE Los Cabos y que nos interesaba mucho ese espacio, pero ya nos informó que ya estaba conformada la junta de gobierno y que no estábamos nosotras. Esta administración no hemos tenido acercamiento, hemos visto un poco quieto los trabajos en el Instituto de la Mujer”, expresó Hilda Harras.