Un empresario fue asesinado frente a plaza comercial de Ixtapa, Guerrero

Un Empresario identificado como Pablo “N”, de aproximadamente 60 años, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado en las inmediaciones de la plaza comercial Los Patios, en Ixtapa, Guerrero. La víctima fue localizada dentro de un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco con placas del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se perpetró cuando el hombre se encontraba acompañado de su esposa y dos hijos menores de edad, quienes resultaron ilesos. El atentado ocurrió mientras permanecían dentro del vehículo estacionado en el área comercial.

Tras las detonaciones, testigos alertaron a las autoridades mediante una llamada de emergencia. Elementos policiales y paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que el Empresario ya no contaba con signos vitales, declarando su fallecimiento en el lugar.

El área fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las primeras diligencias. En la escena se localizaron múltiples casquillos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo contra la víctima.

El cuerpo del hombre, asesinado en el interior del automóvil, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido, a la espera de los resultados de la necropsia de ley.

Autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. La Fiscalía General del Estado no ha descartado ninguna línea de investigación hasta el momento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO