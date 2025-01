Empresarios apoyan el PDU 2040, pero advierten que no es perfecto 

El Consejo Coordinador de Los Cabos destacó la importancia del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, señalando que su aprobación es un paso clave para regular el crecimiento del municipio. Julio Castillo Gómez, presidente del organismo, mencionó que este tema ha sido una prioridad durante varias administraciones y forma parte del compromiso del programa “Vamos X 10”.

Castillo Gómez reconoció que el documento aún tiene áreas de mejora y que algunos sectores pueden no estar de acuerdo con ciertos puntos. Sin embargo, enfatizó que representa un avance al establecer nuevas reglas para el desarrollo urbano, lo que permitirá mayor orden y planificación en Los Cabos.

“Este era un tema fundamental del destino, era parte del compromiso del “Vamos X 10”, no solo de está administración, si no de las pasadas también. Por lo menos hemos visto el tema con tres administraciones que se establece la necesidad de promover y autorizar nuevas reglas del juego en materia de planeación urbana. No podemos decir que el documento es perfecto, sabemos que existen cosas imperfectas. Quizá tenga cosas que no nos gusten, como sector podremos tener cosas que no nos gusten, pero existe un avance porque tenemos nuevas reglas del juego”.