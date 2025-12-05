Empresarios buscan consenso sobre reforma a Ley de Derechos y aumento al Impuesto Sobre Nómina

Empresarios de Los Cabos participaron en un diálogo con diputados del Congreso de Baja California Sur para revisar y analizar las propuestas de reforma al artículo 16 de la Ley de Derechos, que contempla ajustes en los cobros de Protección Civil, así como el aumento de 0.5% al Impuesto Sobre Nómina (ISN) propuesto por el Ejecutivo.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la reunión permitió exponer los puntos de vista del sector empresarial y evaluar las posibles consecuencias de estas medidas en las empresas locales.

“Acudimos a este diálogo para revisar y exponer nuestros puntos de vista sobre la propuesta de reforma del artículo 16 de la Ley de Derechos, que tiene que ver con cobros de Protección Civil. También se abordó la propuesta sobre el aumento de 0.5% al Impuesto Sobre Nómina. Se establecieron criterios y se hizo un análisis del sector sobre las consecuencias de no medir este tipo de propuestas”, destacó Castillo Gómez.

Durante la reunión, se acordó la creación de una mesa de trabajo para revisar ambas propuestas y alcanzar un consenso que considere las perspectivas del sector empresarial. El objetivo es socializar los cambios, minimizar el impacto en las empresas locales y buscar un equilibrio entre la recaudación fiscal y la actividad económica.

Este diálogo refleja el interés del sector empresarial en participar activamente en la construcción de políticas públicas, garantizando que las reformas fiscales y de cobros no afecten la competitividad y sostenibilidad de los negocios en Los Cabos.