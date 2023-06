Empresarios denuncian aumento de extorsiones en BCS

Grupos de empresarios de Baja California Sur han denunciado ser víctimas de extorsión telefónica, donde se busca obtener beneficio económico a expensas de los dueños y directivos de empresas establecidas en los 5 municipios del estado.

Gustavo Díaz Tronco, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur, ha informado que los casos de extorsión en perjuicio del sector empresarial se han multiplicado en los últimos meses.

“Se ha observado un aumento tanto a nivel nacional como local en las llamadas de extorsión telefónica dirigidas al personal de las empresas, dueños y empresarios. En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, hemos llevado a cabo campañas de capacitación para enseñar al personal de recepción a no proporcionar información que pueda ser útil para quienes realizan estos actos de extorsión”.

Recientemente, COPARMEX ha establecido una alianza con la policía cibernética y la Secretaría de Seguridad Pública para frenar este tipo de delitos en Baja California Sur. A través de cursos de capacitación y detección de casos de extorsión, los equipos de trabajo de las empresas aprenderán cómo actuar y reportar de manera inmediata a las autoridades en caso de recibir llamadas de extorsión en sus lugares de trabajo.

“Se ha descubierto que la información utilizada por los extorsionadores es información pública que se puede encontrar en internet. A menudo, las empresas no se dan cuenta de que esta información está publicada, pero eso no afecta a la empresa. Sin embargo, es importante ser conscientes de cómo se utiliza esa información y no alarmarse cuando se enfrenten a una situación de este tipo. Lo ideal es finalizar la llamada y presentar una denuncia”.