Tres empresarios desaparecen en Coatzacoalcos; la FGE investiga su paradero

Desde el pasado 9 de septiembre se desconoce el paradero de tres empresarios de Veracruz. Identificados como José Francisco Sánchez Avendaño, Jesús Trujillo Pacheco y Carlos Alberto Bernáldez Cartagena, quienes salieron rumbo a Texistepec por la carretera que conecta con Sayula de Alemán. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió el protocolo correspondiente con los datos de los varones, que describen a José Francisco Sánchez de 59 años, piel morena clara y cabello castaño. Jesús Trujillo de 70 años, piel morena clara y cicatriz en la espalda y Carlos Bernáldez tiene 37 años y un tatuaje en el brazo derecho.

El automóvil de los empresarios dedicados al ramo de la construcción, fue encontrado abandonado en una zona rural de Sayula de Alemán días después de su desaparición, lo que generó alerta entre la comunidad local.

Por lo anterior, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que la Fiscalía General del Estado ya está al frente de las investigaciones y aseguró que las familias están siendo atendidas en coordinación con las autoridades. ￼

Hasta el momento, no se ha informado de avances concretos o líneas claras de investigación. ￼