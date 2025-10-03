“Hasta no ver, no creer”: empresarios dudan de remodelación turística en centros de Los Cabos
La reciente promesa de inversión de 120 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Los Cabos para la remodelación del Centro Histórico de San José del Cabo y la zona turística de Cabo San Lucas ha sido recibida con expectativa, pero también con escepticismo por parte del sector empresarial.
La Asociación de Empresarios de Los Cabos reconoció la necesidad urgente de intervenir ambas zonas, que desde hace años muestran signos de deterioro urbano y requieren mejoras en infraestructura. Sin embargo, su presidente, Carlos Tinoco Balderas, advirtió que el gremio mantendrá una postura reservada hasta ver avances tangibles en las obras.
“Siendo muy respetuosos, haciendo eco de lo que mis asociados siempre están manifestando: hasta no ver, no creer. Siempre nos desmotiva cuando dicen que va a haber una inversión y luego no pasa nada, o la inversión es muy mínima. Por eso, como asociación, nos involucramos en este tipo de iniciativas de remodelación para el centro de Cabo San Lucas”, expresó Tinoco Balderas.
LEE MÁS: Hoteles reportan 50% de ocupación en septiembre y se preparan para la temporada alta
A estas declaraciones se sumaron otras voces del sector privado. La asociación Colonos del Médano manifestó su inconformidad por no haber sido tomada en cuenta en las mesas de trabajo relacionadas con el diseño del proyecto. Señalaron que la zona turística de Cabo San Lucas enfrenta necesidades críticas, como la falta de estacionamiento público y una señalética urbana deficiente, especialmente en zonas de alto tránsito turístico.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO