Empresarios proponen destinar mayor parte del impuesto sobre nómina a obra social en BCS
El gobierno de Baja California Sur presentó al Congreso del Estado una reforma al artículo 36 de la Ley de Hacienda, que propone incrementar el impuesto sobre nómina del 2.5% al 3%, generando debate sobre su impacto económico en las empresas locales.
Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, explicó que esta medida podría afectar a las empresarios locales:
“La suma de impuestos, tanto los derechos que se generan a nivel estatal, municipal y federal, aprieta más las finanzas de las empresas. En la Ley de Ingresos se propone que el 36% del ingreso del impuesto sobre nómina se vaya a los FOIS de los municipios. Creo que esta sería una buena oportunidad para que esta propuesta avance, se aumente y se destine a fideicomisos para obra social”.
Propuesta de inversión social con el impuesto sobre nómina
La iniciativa contempla que el 36% del ingreso recaudado por el impuesto sobre nómina se asigne a los FOIS de los municipios, lo que permitiría fortalecer fideicomisos destinados a obra social, según Castillo Gómez.
El sector empresarial enfatizó que estas medidas deben aplicarse con responsabilidad y análisis, considerando el panorama económico nacional y los efectos de otras reformas estatales y federales que podrían afectar a las empresas.
Con esta propuesta, los empresarios buscan equilibrar la recaudación fiscal con un impacto positivo en la comunidad, destinando recursos a proyectos sociales que beneficien a los municipios de Baja California Sur.
