Empresarios de Los Cabos se unen a llamado nacional para evitar la sobrerrepresentación del poder en Morena

Colegios, cámaras empresariales y la sociedad civil organizada se han unido a nivel nacional para solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que evite la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso de la Unión.

Uno de los organismos empresariales que más se ha opuesto a este tema ha sido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtiendo que esto afecta el equilibrio de poderes y la legitimidad democrática.

A nivel local, Coparmex, la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Canacintra e IMEF han fijado su postura respecto al tema, expresando su preocupación por la falta de equilibrio en la Cámara de Diputados. Arandi Torres Álvarez, presidenta del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos, señaló que las autoridades electorales deben considerar que los partidos que van en coalición en las elecciones deben recibir una asignación proporcional en los curules, evitando que un solo partido obtenga prácticamente la mayoría absoluta en el Congreso.

“La petición de la Coparmex y de diferentes asociaciones que hemos participado tanto a nivel nacional, local es que a pesar de que en la Constitución que no fue concebida en sus diferentes actualizaciones para considerar que se podía participar como coalición, dado que así fue registrada. Así se les asignó presupuesto para los gastos de campaña, así fue el registro en las boletas; entonces así también tiene que ser la asignación proporcional en los curules del poder legislativo”.

Pedro Bulnes, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), afirmó que la sobrerrepresentación constituye un atentado contra la democracia, ya que permite que las decisiones sean tomadas por un solo sector de la población, a menudo sin la información adecuada. Esto, advirtió, pone en riesgo la integridad económica y social del país.

“Creo que este atentado a la democracia que tanto se habla, ya no lo podemos definir como un atentado; estamos viviendo una oclocracia. Que es cuando la decisión no la toma el pueblo, si no la muchedumbre. Es cuando el pueblo decide sin información, este es el peor de los sistemas políticos”.