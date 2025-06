Empresarios reportan pérdidas por obra del paso a desnivel en glorieta Fonatur

La construcción del paso a desnivel en la glorieta Fonatur continúa generando afectaciones económicas y de movilidad a más de un mes de su inicio. Aunque la obra federal ha sido calificada como estratégica para el desarrollo del destino turístico, empresarios de la zona reportan caídas en ventas, cancelaciones de reservas y recortes de personal.

Durante la más reciente sesión de la Mesa de Movilidad, un grupo de locatarios de Plaza Península se manifestó pacíficamente para visibilizar la situación que enfrentan desde el arranque de los trabajos. Denunciaron cierres constantes de acceso, falta de señalamientos y cambios repentinos en rutas alternas, lo que ha derivado en la pérdida de clientela.

En el caso de empresas turísticas como Rentas Vacacionales, también se han registrado pérdidas. Cristina Ramírez, representante de la empresa, señaló que las cancelaciones por complicaciones viales han provocado pérdidas económicas directas para San José del Cabo.

Además, trabajadores de la zona enfrentan trayectos de hasta una hora, cuando anteriormente los recorridos no superaban los 20 minutos, generando estrés y dificultades para llegar puntualmente a sus centros de trabajo.

“Debido a que los accesos han sido cerrados y el impacto no tan solo en las ventas sino en poder sostener las nóminas que tenemos, los pagos del IMSS, los pagos al estado, a la federación que son bastante altos de acuerdo a nuestros ingresos. Hay algo que se llaman gastos fijos como la electricidad que no podemos controlar, entonces estas cosas que como negocio nos está afectando, ya que no solamente impacta en la venta, sino que el gasto se sigue manteniendo pero la venta ha bajado un 40% y estamos preocupados porque nosotros en la familia District tenemos alrededor de 45 empleados en nómina que no estamos pudiendo sostener”, expresó Estefani Alamilla, contadora de restaurant District.