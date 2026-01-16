Empresarios de Quintana Roo piden cambiar el perfil turístico del Caribe mexicano

La preocupación por la seguridad y la sostenibilidad del turismo en Quintana Roo llevó a empresarios del estado a cuestionar el tipo de visitantes que se está incentivando, particularmente en destinos como Tulum, donde el turismo musical y electrónico ha sido señalado como un factor que facilita la comercialización de drogas y la aparición de hechos violentos.

La advertencia surge en un contexto nacional marcado por focos rojos en materia de seguridad, lo que, a juicio del sector empresarial, obliga a replantear la vocación turística de los estados. La apuesta, sostienen, debe orientarse a segmentos más estables, leales y con menor impacto social negativo, capaces de fortalecer la imagen del destino y brindar mayor certidumbre tanto a visitantes como a residentes.

Leer más: IMSS destina más del 66% en pensiones y jubilaciones; el resto lo destina para sueldos y gastos operativos

Desde la óptica empresarial, el crecimiento del turismo electrónico en Tulum no ha sido neutro. Aunque atrajo reflectores internacionales, también ha concentrado problemáticas que no se observan con la misma intensidad en otros municipios de Quintana Roo, generando un desequilibrio entre promoción, control y beneficios reales para la comunidad local.

Frente a ese escenario, los empresarios plantean impulsar con mayor fuerza el turismo de bienestar, religioso, deportivo y familiar, considerados segmentos con patrones de consumo más previsibles y menor propensión a dinámicas de riesgo. La intención es construir un modelo turístico que contribuya a un estado “más sano”, tanto en términos económicos como sociales.

Leer más: EN VIVO: Así está el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 16 de enero 2026

El turismo religioso destaca como una alternativa estratégica poco explotada. No se limita a una sola confesión, sino que abarca viajeros católicos, cristianos, judíos, hindúes y musulmanes, un mercado que a nivel mundial destina más de 2 mil 500 millones de dólares a viajes y que mantiene su movilidad incluso en periodos de crisis económica, privilegiando experiencias certificadas, seguras y orientadas a viajes familiares o de pareja.

A esta visión se suman otros segmentos como el turismo de lujo, gastronómico, deportivo y de espectáculos, que podrían diversificar la oferta sin concentrar riesgos. La clave, coinciden empresarios, está en dejar de competir internamente y asignar una vocación clara a cada uno de los 11 municipios del estado, aprovechando sus características particulares y evitando la saturación de un solo modelo.

Leer más: Cinépolis activa su “temporada de premios” con 2×1 en boletos y busca impulsar la asistencia a salas

La discusión ocurre mientras Quintana Roo enfrenta una baja en la llegada de turistas durante 2025, lo que ha encendido alertas entre especialistas en planeación. Desde el ámbito ciudadano se advierte que antes de seguir ampliando la oferta hotelera, es urgente mejorar la experiencia del visitante, desde la calidad del servicio hasta la percepción de seguridad.

El crecimiento acelerado de cuartos de hotel, superior al 40% en la última década, ha generado presiones adicionales en migración, servicios públicos y seguridad, sin que siempre exista una planeación integral. Para los actores locales, redefinir el perfil del turismo no es solo una estrategia comercial, sino una decisión estructural para proteger el futuro del principal motor económico del estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO