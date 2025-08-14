“El destino no puede ser rehén”: empresarios reaccionan a bloqueo en el aeropuerto de Los Cabos

El sector empresarial de Los Cabos manifestó su rechazo ante los bloqueos realizados el pasado 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, llevados a cabo por transportadoras turísticas inconformes con nuevas disposiciones en el sector.

Las cámaras empresariales advirtieron que este tipo de manifestaciones afectan negativamente la imagen internacional del destino y alteran la cadena de valor que sostiene la actividad turística.

👔Empresarios condenan bloqueo en el aeropuerto de Los Cabos

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), señaló que el destino no puede convertirse en rehén como método de presión por parte de sectores inconformes, subrayando que estas acciones dañan directamente la experiencia del visitante y la operación logística del destino.

“Reprobamos de manera fuerte y decidida cualquier acción que perjudique al destino turístico, su imagen y operación. Esto nos afecta a todos. Hoy fueron transportadoras, mañana podrían ser otros. Como sector no lo podemos aceptar ni justificar como método de presión”, afirmó el dirigente.

Castillo Gómez advirtió que Los Cabos depende de una cadena de servicios sólida y confiable, por lo que este tipo de bloqueos generan un efecto dominó que compromete la percepción del visitante, la seguridad operativa y la estabilidad económica del destino.

📣 Llamado a establecer acuerdos claros y evitar confrontaciones

El líder empresarial también hizo un llamado a los diferentes sectores, incluyendo a las autoridades, para analizar y formalizar los acuerdos de manera clara y transparente durante las mesas de trabajo.

“Llamamos a todos los sectores a no utilizar al destino como rehén. Hoy fueron los transportistas, pero esto nadie lo debe hacer. Las autoridades deben ser más perceptivas sobre cómo se están gestionando los acuerdos y garantizar que realmente se cumplan”, añadió.

🏨Asociación de Hoteles de Los Cabos reporta afectaciones a turistas y residentes

Por su parte, la Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que los bloqueos en los accesos al aeropuerto generaron afectaciones a turistas nacionales e internacionales, así como a residentes locales, provocando retrasos y complicaciones logísticas.

🏛️Gobierno del Estado reitera regulación para el transporte turístico

En respuesta a las protestas, el Gobierno del Estado recordó que todas las modalidades de transporte turístico deberán registrarse en la nueva plataforma digital implementada, cuyo objetivo es combatir el transporte irregular y garantizar mayor seguridad y orden en el servicio.

