Empresarios aún se resisten a la semana laboral de 40 horas, afirma Monreal

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas continua. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que existe resistencia de parte del sector empresarial ante la propuesta de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Aseguró que, pese a ello, la reforma seguirá adelante.

Monreal explicó que algunos empleadores aún tienen dudas sobre el impacto que tendría la medida. Aun así, reiteró que la reducción de la jornada forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y que el Congreso buscará darle curso en los próximos días.

La reforma seguirá su ruta

El legislador adelantó que el tema tendrá prioridad legislativa. Dijo que la intención es presentar el dictamen antes de que termine el actual periodo de sesiones y avanzar en su discusión sin “atropellar” el procedimiento parlamentario.

Según Monreal, el objetivo es que la reforma responda a las demandas de los trabajadores, pero también tome en cuenta las preocupaciones de las empresas.

Un cambio laboral con impacto nacional

La reducción de la semana laboral implicaría ajustes en contratación, horarios y pago de horas extras. También podría modificar la operación diaria de miles de empresas. Por ello, Monreal llamó a mantener un diálogo abierto con el sector privado, pero insistió en que la reforma no se detendrá.