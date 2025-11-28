Empresarios y vendedores ambulantes refuerzan acuerdos para ordenar el comercio informal

El Consejo Coordinador de Los Cabos llevó a cabo la segunda Mesa del Comercio Informal, encuentro en el que participaron representantes del sector empresarial y de vendedores ambulantes con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan una operación más ordenada del comercio informal en playas y zonas turísticas del destino.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, señaló que uno de los objetivos del sector empresarial es fortalecer la capacitación de los vendedores para mejorar su desempeño y contribuir a una mejor experiencia para los visitantes.

“Desde luego que le dimos seguimiento; por otro lado, platicamos de ir haciendo acuerdos, ayudarlos a que se desarrollen. Ver cómo, como sector empresarial, los podemos ayudar a hacer mejor su trabajo de manera más ordenada y darle una mejor imagen al destino”, expresó Castillo Gómez.

Por su parte, Adrián Mendoza López, secretario general de la COR en Baja California Sur, destacó la disposición de ambas partes para continuar trabajando de manera coordinada en la regulación del comercio informal en zonas turísticas.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto el Consejo Coordinador y nosotros como vendedores ambulantes. Dentro de los acuerdos se planteó la forma en que trabajamos, cómo nos organizamos para que juntos podamos ir mejorando. Lo que estamos haciendo es para mejorar, buscando un ganar–ganar”, afirmó.

Mendoza López subrayó también la necesidad de reforzar los operativos de supervisión que actualmente se aplican.

La preocupación por la presencia de comercio irregular ha aumentado en las últimas semanas. La dirección de Inspección Fiscal confirmó recientemente que, tras diversas denuncias del sector empresarial, se detectó la presencia de alrededor de 300 vendedores ambulantes sin permisos, lo que ha motivado la propuesta de ampliar los operativos para atender el crecimiento del comercio informal en Cabo San Lucas.