2 millones de empresas ya usan IA en México; una inversión de 5,000 millones

El panorama empresarial mexicano atraviesa una transformación digital acelerada debido a la inteligencia artificial (IA). Dos millones de unidades económicas nacionales ya integran esta herramienta en sus procesos, lo que equivale al 38% del tejido empresarial del país.

Las compañías que han logrado implementar la IA de forma avanzada registran beneficios contundentes en sus resultados financieros. De hecho, el 88% de estas firmas reporta un aumento de al menos el 16% en su facturación o utilidades, además de incrementos notables en productividad.

Esta ola de crecimiento tecnológico ocurre mientras México se posiciona como un actor clave en la infraestructura global de nube y IA. Amazon Web Services (AWS) confirmó una inversión de 5 mil millones de dólares para establecer una nueva región de nube en el territorio nacional.

¿Cómo se manifiestan las inversiones estratégicas y cuáles son los casos de uso de IA más exitosos en México?

Aunque la mayoría de las empresas aún aplica la IA en tareas básicas como traducción o redacción ligera, están surgiendo casos de uso de clase mundial en sectores inesperados.El director general de AWS en México, Rubén Mugártegui, destacó el ejemplo de Grupo Ángeles, que creó una plataforma de análisis médico avanzada basada en la nube.

Esta innovación es capaz de procesar cerca de diez mil imágenes por cuerpo humano mediante modelos de inteligencia artificial. Gracias a esta tecnología, el tiempo requerido para el análisis se redujo drásticamente de tres días a solo treinta minutos.

Esta potente herramienta incluso puede detectar anomalías hasta dieciséis meses antes de lo que lo haría un estudio tradicional. Otros clientes importantes como BBVA, Aeroméxico y BanCoppel ya desarrollan casos avanzados sobre la infraestructura de AWS.

¿Cuál es el principal obstáculo para avanzar en la IA compleja y cómo se planea cerrar la brecha de talento en México?

A pesar del despegue masivo de la IA, existe una amplia brecha en la capacidad de las empresas para adoptar modelos más complejos. Rubén Mugártegui, director de AWS, reveló que el 55% de las empresas no puede avanzar porque carece de personal debidamente capacitado.

Para abordar esta necesidad de talento, AWS anunció que ampliará su alianza con la Secretaría de Economía, ofreciendo 300 cursos gratuitos en español. La meta de este esfuerzo es formar a 500 mil personas en habilidades de IA hacia el año 2028, sumándose a las 500 mil personas ya capacitadas desde 2017.

El compromiso con la tecnología se refleja en los presupuestos empresariales, pues el 96 por ciento de las organizaciones planea aumentar su gasto en TI el próximo año. La inteligencia artificial ya se ubica como el tercer rubro más relevante de inversión, mostrando la importancia del momento tecnológico que vive el país.

México está en un punto clave, pasando de ser un mercado que simplemente sigue las tendencias tecnológicas globales a uno con potencial para definirlas,. Las empresas están implementando soluciones de IA generativa y agentes de alto nivel, lo que demuestra un cambio de peso en la escena tecnológica.