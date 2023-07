Empresas mineras; otro causante de la falta de agua en BCS

En julio de este año, una empresa minera canadiense ubicada en La Pitahaya reanudó sus labores mientras se llevan a cabo trámites de “impacto ambiental” por parte de instituciones gubernamentales a nivel estatal y federal. Sin embargo, para Juan Ángel Trasviña, ingeniero químico, máster en Contaminación Ambiental y Consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, esto es motivo de preocupación para la comunidad sudcaliforniana.

El ingeniero señala que la falta de regulación oportuna para las empresas extranjeras que explotan los recursos naturales en México resulta en la acumulación de desechos que afectan gravemente la salud de los habitantes del estado, además de generar el riesgo de mayores déficits de agua potable.

“Las propuestas que se han hecho a través de los años por los diferentes grupos que hemos participado en esto; muchas de las propuestas no las consideran. Entonces lo del agua todavía continúa, no tienen límite casi las mineras para el agua. Ellos tienen la preponderancia sobre el agua que necesitan para su laboreo. No hay tope en las posiciones de agua, ni tienen la obligación de respetar la disponibilidad del acuífero. Tal es absurdo”, explicó Trasviña.