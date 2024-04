Más de 200 empresas de transporte turístico operan ilegalmente en Los Cabos

Gremios de taxis en Los Cabos han planteado preocupaciones sobre la supuesta presencia de empresas de transporte operando ilegalmente en la zona. Miguel Ángel Mena González, presidente de la Asociación de Transportadoras Turísticas de Los Cabos, confirmó a CPS Noticias y Tribuna de México que efectivamente se han detectado más empresas de transporte turístico, algunas provenientes de ciudades como Cancún y Acapulco.

“La verdad, este es uno de los temas que nosotros habíamos comentado, que todos tienen derecho a trabajar; es cierto, pero también el destino tiene una capacidad de carga de movilidad en la carretera. Nosotros como asociación y permisionarios podemos ayudar a la autoridad a que esto se regule, pero eso sí ya es una responsabilidad directa del Gobierno del Estado y de la SICT para que esto no siga creciendo de manera desmedida, porque si sigue así va a seguir creciendo de una manera desmedida a como se viene desarrollando”.

El Frente Turístico indicó que la asociación posee registro de 210 empresas, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene registradas 352. Sin embargo, Miguel Ángel Mena mencionó que se estima la circulación de alrededor de 450 transportadoras en el destino, de las cuales 200 operan de manera irregular. Estas empresas ofrecen servicios que solo los concesionarios estatales están autorizados a brindar.

“Somos 210 empresas las que están representadas por el Frente Turístico, el padrón de la SICT si no mal recuerdo son 352. Pero en el destino están circulando 450; tenemos un dato que son alrededor de ese número de las cuales no sabemos ¿cómo trabajan?, ¿de quién son?, ¿cómo operan? No le podemos llamar pirata a una empresa que la SICT le dio permisos y placas, ahí la irregularidad se refiere a la forma en la que estas empresas operan”.