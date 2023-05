En completo abandono El Tezal; vecinos urgen atención

Vecinos de la colonia El Tezal denunciaron el mal estado de la calle Crispín Ceseña, la cual es de terracería. La problematica fue compartida a través del número de la redacción de CPS Noticias y Tribuna de México.

El vecino anónimo señaló que en la calle de la zona residencial se están llevando a cabo construcciones que están generando contaminación en el área. Esto se debe a que los residuos generados por dichas construcciones están siendo dejados en la calle. Además de la basura, los camiones de carga y de materiales que transitan por la calle causan daños, provocan tráfico y generan hoyos debido a su gran tamaño. Esto ha generado malestar entre los residentes de la zona periférica.

“Hay una construcción que lleva como un año ahí más o menos. En la zona siempre circulan camiones, lo que provoca que la calle se vuelva un desastre; toda se llena de hoyos, la calle es de terracería y siempre se encuentra en mal estado. Nadie la cuida o no hace nada, pero el principal problema es que existe mucha basura en el lugar, estamos viviendo en la basura. Hay basura en todos lados de la calle; la construcción que se encuentra en la calle ya le hemos pedido que nos ayude con el tema de la basura; no hacen caso y no les importa”.

Vecinos de la calle Crispín Ceseña, desesperados por la falta de respuesta de las autoridades, presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Propefa) y el Ayuntamiento de Los Cabos. Lamentablemente, hasta el momento, según el denunciante, las autoridades no han tomado acción al respecto.

Los vecinos expresaron su indignación al mencionar que les resultaba incomprensible que ninguna autoridad haya respondido a su llamado, especialmente cuando se trata de cuestiones que afectan al medio ambiente.

“Yo envié una denuncia a Profepa, al día siguiente limpiaron; no sé si fue casualidad. Pero desde entonces no han vuelto a limpiar, la basura sigue. También he denunciado en la página de Facebook del presidente municipal, pero no he recibido ningún comentario y mucho menos respuesta a mi mensaje. Esto está a la plena vista de todo el mundo, no puedo creer que alguien del gobierno y del municipio pueda realizar inspecciones, y que vaya a ver esto”.